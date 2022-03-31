شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: حريص على كشف كل فاسد قبل مغادرة منصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون حرصه على كشف كل فاسد قبل مغادرته منصبه في نهاية أكتوبر المقبل، معتبرا أن مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد تقع على من سيخلفه، داعيا إلى تشجيع المؤهلين ذوى الخبرة والكفاءة على استلام مقاليد الحكم بعد انتهاء ولايته.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية برئاسة السفير الدكتور خليل كرم.



ونفى عون سعيه لعمل نظام رئاسي في البلاد، مؤكدا أنه كما فرض إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة يجاهد حاليا في ما يتعلق بإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، داعيا المواطنين للتصويت للاختيار الصحيح في الانتخابات النيابية المقبلة.



وشدد الرئيس عون على ضرورة إصلاح القضاء وسائر المؤسسات في الدولة، معتبرا أن لبنان لو امتلك الإمكانيات المالية الكافية لاستطاع مساعدة مواطنيه على تجاوز تلك الظروف، إلا أن ديونه بلغت 168 مليار دولار، وسط توقف الإعمار وغياب التدقيق والمحاسبة.