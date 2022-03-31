شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يصوت بالإجماع على قوة سلام جديدة في الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوت مجلس الأمن بالإجماع على قوة سلام جديدة في الصومال، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الصومال يعد حاليا واحدا من أكثر البلدان تضررا من الجفاف في القرن الأفريقيـ وتأثر حوالي 4.5 مليون صومالي بشكل مباشر من الجفاف ونزح حوالي 700 ألف شخص، تركوا ديارهم بحثا عن الطعام والماء والمأوى.

ولفت التقرير إلى أنه مع عقود من الصراع والصدمات المناخية المتكررة وتفشي الأمراض، بما في ذلك آثار جائحة كـوفيد-19، كان الوضع الإنساني في الصومال خطيرا بالفعل، حتى قبل الجفاف الحالي، قُدّر عدد الصوماليين الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية هذا العام بـ 7.7 مليون شخص – زيادة بنسبة 30 في المائة عن عام واحد.