شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم يلتهم عدد من المحال التجارية بسوق المباركية التجارى بالكويت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلع حريق بمنطقة سوق المباركية بالعاصمة الكويت مساء اليوم /الخميس/ بعدد من المحال التجارية داخل السوق دون حدوث إصابات بشرية .

وناشدت قوة الإطفاء العام المواطنين والمقيمين خلال أعمال الأطفاء بعدم التجمهر في منطقة حريق سوق المباركية وكذلك الطرق المؤدية إليه لتسهيل مهمة رجال قوة الإطفاء العام وفرق الطوارئ .

وكانت قوة الاطفاء العام الكويتية أعلنت اليوم الدفع بخمس فرق للتتعامل مع "حريق كبير" اندلع في أكثر من 20 محلا تجاريا بسوق المباركية التاريخي بمدينة الكويت، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لهذا الحريق الضخم.