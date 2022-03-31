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الرئيس التونسى يبحث مع نظيره الجزائرى هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين

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القاهرة - سامية سيد -  بحث الرئيس التونسى قيس سعيد مع نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون ،الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين.

وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم / الخميس / -أن سعيد أجري مكالمة هاتفية مع تبون، حيث تم التأكيد على المواقف الموحّدة للبلدين اللذين تقاسما التاريخ ويتقاسمان الإرادة الثابتة والعزيمة القوية لبناء المستقبل انطلاقا من نفس الثوابت والمبادئ المشتركة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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