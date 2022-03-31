شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يبحث مع نظيره الجزائرى هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس التونسى قيس سعيد مع نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون ،الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين.
وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم / الخميس / -أن سعيد أجري مكالمة هاتفية مع تبون، حيث تم التأكيد على المواقف الموحّدة للبلدين اللذين تقاسما التاريخ ويتقاسمان الإرادة الثابتة والعزيمة القوية لبناء المستقبل انطلاقا من نفس الثوابت والمبادئ المشتركة.