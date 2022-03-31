شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الجامعة العربية فى روسيا الأسبوع المقبل لمناقشة سبل حل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا ستتوجه مطلع الأسبوع المقبل إلى روسيا لإجراء مباحثات مع الجانب الروسي حول سبل التوصل إلى حل لهذه الأزمة التي يشهد العالم حاليا تداعياتها الخطيرة خاصة على الصعيد الإنساني.

وذكر المصدر أن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري فى دورته الأخيرة كان قد كلف مجموعة الاتصال بمتابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بهدف المساهمة فى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.