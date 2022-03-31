شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عدد من عناصر جماعة الحوثى بنيران الجيش جنوب مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي عدد من عناصر جماعة الحوثي، اليوم مقتلهم بنيران الجيش اليمني جنوب محافظة مأرب.

وذكرت الفضائية اليمنية أن مجموعة من عناصر جماعة الحوثى، حاولت التقدم باتجاه مواقع محررة في الجبهة الجنوبية للمحافظة، مؤكدة أن قوات الجيش أحبطت تلك المحاولة وأجبرتها على الفرار.

ولفتت إلى أن مدفعية استهدفت تعزيزات جماعة الحوثى في المنطقة ذاتها، مؤكدة أن المواجهات والقصف المدفعي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة، وتدمير آليات تابعة لها.