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نايف الحجرف: التعاون الخليجى يدعم الجهود الدولية لإنهاء الأزمة اليمنية

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القاهرة - سامية سيد - أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجى نايف الحجرف، اليوم الخميس، أن المجلس يدعم الجهود الدولية لإنهاء الأزمة اليمنية، مؤكدا ضرورة استثمار المشاورات اليمنية- اليمنية، لإنهاء الأزمة من أجل أن يصل اليمن وشعبه إلى السلام الشامل. 

وبحث الحجرف مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج- وفقا لقناة (الإخبارية) - الجهود السياسية الرامية للتوصل إلى إنهاء الحرب تحقيق تسوية سياسية عبر الحوار والمشاورات اليمنية-اليمنية. 

وثمن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، اهتمام المجتمع الدولي لإنهاء الصراع اليمني عبر قرارات مجلس الأمن، مؤكدا دعم للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة اليمنية. 

وانطلقت المشاورات اليمنية- اليمنية، أمس الأربعاء، برعاية مجلس التعاون الخليجي في مقر الأمانة العامة بالرياض، وتستمر حتى السابع من أبريل المقبل، ومن المقرر أن تناقش 6 محاور، من بينها العسكرية والسياسية والإنسانية والتعافي الاجتماعي، وتهدف هذه المشاورات إلى فتح ممرات إنسانية وتحقيق الاستقرار في اليمن.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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