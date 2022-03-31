نايف الحجرف: التعاون الخليجى يدعم الجهود الدولية لإنهاء الأزمة اليمنية

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القاهرة - سامية سيد - أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجى نايف الحجرف، اليوم الخميس، أن المجلس يدعم الجهود الدولية لإنهاء الأزمة اليمنية، مؤكدا ضرورة استثمار المشاورات اليمنية- اليمنية، لإنهاء الأزمة من أجل أن يصل اليمن وشعبه إلى السلام الشامل.

وبحث الحجرف مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج- وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية- الجهود السياسية الرامية للتوصل إلى إنهاء الحرب تحقيق تسوية سياسية عبر الحوار والمشاورات اليمنية-اليمنية.

وثمن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، اهتمام المجتمع الدولي لإنهاء الصراع اليمني عبر قرارات مجلس الأمن، مؤكدا دعم مجلس التعاون الخليجي للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة اليمنية.

وانطلقت المشاورات اليمنية- اليمنية، أمس الأربعاء، برعاية مجلس التعاون الخليجي في مقر الأمانة العامة بالرياض، وتستمر حتى السابع من أبريل المقبل، ومن المقرر أن تناقش 6 محاور، من بينها العسكرية والسياسية والإنسانية والتعافي الاجتماعي، وتهدف هذه المشاورات إلى فتح ممرات إنسانية وتحقيق الاستقرار في اليمن.