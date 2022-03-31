شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يعلن إحباط تهريب 7 صهاريج نفط أبيض فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية اليوم الخميس، إحباط عملية تهريب 7 ناقلات مملوءة بمادة النفط الأبيض و400 أسطوانة غاز فى كركوك.

وقالت الخلية في بيان - نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "استناداً إلى المعلومات الاستخبارية الواردة بخصوص تهريب المشتقات النفطية من محافظة كركوك، كثف جهاز الأمن الوطني في المحافظة جهوده وتمكن من ضبط سبع ناقلات مملوءة بمادة النفط الأبيض (الكيروسين)، فضلاً عن شاحنة تنقل 400 اسطوانة غاز".

وأضافت أنه تم القبض على تسعة متهمين واحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.

وفي سياق آخر، أعلنت قيادة عمليات الأنبار، انتهاء عمليات (الإرادة الصلبة) لقطاع شمال الأنبار باتجاه جزيرة الموصل التي أستمرت ثلاثة أيام، تم خلالها تطهير مساحة (2800) كم مربع انطلاقا من قضاء القائم باتجاه صحراء جزيرة الموصل بمحاذاة الحدود العراقية السورية ، كما تم تطهير عدد من المناطق والأودية مثل ( تلول الطيارات - تلول كويطة - وادي المناكير - منطقة عشوة - ابو نحطة - منطقة ابجاري)"

وأسفرت العملية عن العثور على مضافاتين للإرهابيين الأولى كانت مدمرة عن طريق ضربة جوية وتم إعادة تأهيلها حديثا وتحتوي على أدوات حفر ومستلزمات حياتية، والثانية تحتوي على خزانين وقود في منطقة عشوة ، والعثور على سيارة مدمرة عن طريق ضربة جوية تابعة للشرطة كانت تستخدمها عصابات داعش الارهابية، كما تم تدمير دراجة نارية.

من جهة أخرى، أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الخميس، مقتل امرأة في هجوم مسلح شرقي العاصمة بغداد.

وأفاد المصدر الأمني بأن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم بشكل عشوائي صوب أحد المنازل الواقعة في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، مما أسفر عن مقتل امرأة إثر إصابتها بأعيرة نارية متفرقة، مشيرا إلى أن القوات الأمنية قامت بتطويق مكان الحادث وباشرت بفتح تحقيقات عاجلة لمعرفة ملابسات هذا الحادث المسلح.. وأضاف المصدر أن المجموعة المسلحة تضم 5 أشخاص تمكنت من الفرار عقب الهجوم إلى جهة مجهولة، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار القوات الأمنية في عمليات البحث للقبض على المسلحين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.