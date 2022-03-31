شاشة من سامسونغ تحول الكمبيوتر الشخصي إلى تلفزيون ذكي.. المميزات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة سامسونغ مجموعة من شاشات الكمبيوتر الجديدة الملونة التي توفر وصولاً فوريًا إلى منصات البث الشهيرة مثل ديزني ونيتفليكس.



وتريد سامسونغ أن تجعل مكتبك المنزلي أقل كآبة بفضل إطلاق مجموعة شاشات M8الجديدة. هذه الشاشات الملونة، التي يبدو أنها مستوحاة من أحدث أجهزة آي ماك من أبل لا تتصل فقط بجهاز الكمبيوتر المكتبي الذي يعمل بنظام ويندوز 10 أو الكمبيوتر المحمول للحصول على جرعة يومية من رسائل البريد الإلكتروني، ولكنها تتميز أيضًا بوصول كامل إلى خدمات مثل ديزني ونيتفليكس وأبل تي في. كل هذا بفضل الشاشات التي تحتوي على اتصال واي فاي مدمج وجهاز تحكم عن بعد على غرار التلفزيون.

وتهدف هذه الميزات الإضافية إلى المساعدة في جعل هذه الشاشة تبدو وكأنها تلفزيون حقيقي بمجرد انتهاء يومك في العمل.

وسامسونج ليست غريبة عن إنتاج شاشات يمكن أن تتحول إلى تلفزيون، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تجعل التصميم يبدو أكثر جاذبية للاستخدام في المنزل. وعندما يتم إطلاقها في الأسابيع المقبلة، ستتوفر شاشة M8 مقاس 32 بوصة باللون الأبيض، والوردي، والأزرق النهاري، والأخضر الربيعي، وهذا ليس كل شيء حيث ستشحن أيضًا بشيء يسمى SlimFit Cam.

و تنبثق هذه الكاميرا المصغرة في الجزء العلوي من الشاشة حتى تتمكن من إجراء مكالمات زوم المهمة للغاية. وحتى أنها تتميز ببعض الترقيات الذكية بما في ذلك وظائف تتبع الوجه والتكبير التلقائي التي تحدد وجه الشخص بسرعة وتتأكد من أنها دائمًا في صورة مثالية.

وتشمل الميزات الأنيقة الأخرى تقنية الصورة التكيفية التي تساعد على تعزيز راحة المشاهد من خلال ضبط سطوع الشاشة ودرجة حرارة اللون تلقائيًا، بالإضافة إلى وجود حامل قابل لضبط ارتفاعه بالكامل مع وظيفة الإمالة حتى تتمكن من الحصول على الإعداد المثالي على مكتبك، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.