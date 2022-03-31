دولة الإمارات تتحرى هلال شهر رمضان.. الجمعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تجتمع لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك في دولة الإمارات، الجمعة، بعد صلاة المغرب، وذلك بمقر دائرة القضاء في أبوظبي.



وتعقد اللجنة برئاسة عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وحضور أعضاء اللجنة. وتقوم جميع المحاكم الشرعية في دولة الإمارات بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء بأبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة ومدينة العين والظفرة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان المبارك يبدأ فلكيا في دولة الإمارات يوم السبت الموافق 2 أبريل/ نيسان المقبل، بحسب تصريحات لإبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، قبل أيام.

وأضاف الجروان أن عيد الفطر المبارك وأول شهر شوال سيكون يوم الخميس 2 مايو/ أيار المقبل، وبهذا فإنه من المتوقع أن يتمم رمضان 1433 هـ 30 يوماً.

وأضاف أن مدينة خورفكان، وتحديدا عند جزيرة القرش قرب ميناء خورفكان وهو أقصى موقع شرقي بدولة الإمارات، ستسبق العاصمة أبوظبي في موعد بدء الصيام والإفطار بقرابة 8 دقائق قبلها.. فيما يكون موعد بدء الصيام والإفطار في الغويفات والسلع أقصى موقع غربي بدولة الإمارات، عقب العاصمة بقرابة 12 دقيقة.

وبذلك يكون فارق التوقيت في موعد بدء الصيام والإفطار في دولة الإمارات 20 دقيقة تتقدم فيها خورفكان عن الغويفات في بداية الصيام فجرا وعند الإفطار مع الغروب.

وأوضح الجروان أنه عندما يكون أذان الفجر في خورفكان 04:48 يكون في العاصمة أبوظبي 04:56، وفي السلع والغويفات 05:08.

وذكر الجروان أنه في أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون وقت بدء الصوم في العاصمة أبوظبي مع أذان الفجر الساعة 04:56 صباحا، والإفطار/ الغروب الساعة 06:42 مساء وعدد ساعات الصوم يبلغ 13:46 ساعة، لافتا إلى أنه في آخر رمضان يكون بدء الصوم/ الفجر الساعة 04:26 صباحا والإفطار/ الغروب الساعة 06:55 مساء وعدد ساعات الصوم 14:28 ساعة.