شكرا لقرائتكم خبر عن الناطق باسم حكومة الكويت: غير صحيح ما يتم تداوله عن استقالة الوزراء النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق المزرم رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، عدم صحة ما يتم تداوله عن استقالة الوزراء النواب.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، قال المزرم اليوم الخميس،"غير صحيح ما يتم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي عن استقالة الوزراء النواب".

وكان قد أعلن رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، صدور مرسوم بتعديل وزارى شمل تعديل أربع حقائب".

وتشمل أسماء الوزراء الجدد كلا من محمد الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء الكويت، وأحمد الناصر وزيرا للخارجية، وعلى الموسى وزيرا للأشغال ووزيرا للكهرباء والماء، ومحمد الراجحي وزيرا لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب.