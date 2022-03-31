شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان يستعرض مع وفد صندوق النقد تطورات مفاوضات التعاون بين الجانبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي سعيا للتوصل إلى اتفاق للتعاون المالي بين لبنان والصندوق.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور لبنان حاليا برئاسة ارنستو راميريز ريجو، وذلك في مقر الحكومة اللبنانية ببيروت بحضور نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق.

وتم خلال الاجتماع عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان والصندوق بشأن برنامج التعاون المالي على أمل التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال أسبوعين.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد طلبت أمس التزاما من رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء بلبنان بالسير نحو إنجاز الإصلاحات المطلوبة لخطة التعافي المالي والاقتصادي كاملة، وخصوصا إقرار مشروع قانون "الكابيتال كونترول" وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة.

وأقر مجلس النواب اللبناني مساء أمس صيغة معدلة من مشروع قانون الكابيتال كونترول ومن المنتظر إحالته إلى مجلس النواب.