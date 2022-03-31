شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تحذر من تداعيات جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى جنين وبيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأكد أشتية، في تصريحات صحفية،اليوم الخميس، أن هذه الجريمة الإسرائيلية، تعد فصلا جديدا يضاف إلى فصول جرائمها المرتكمة ضد الفلسطينيين، يشارك فيها المستوطنون بإيعاز مباشر من رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي سمح للمستوطنين باستخدام السلاح لقتل المواطنين، الأمر الذي ينطوي على خطورة كبيرة، تستدعي تدخلا دوليا عاجلا لتوفير الحماية للفلسطينيين .

ودعا المنظمات الحقوقية الدولية لإدانة الجريمة الإسرائيلية، محملا إسرائيل المسئولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة التي ستترتب عن انتهاكاتها المريعة في الأراضي المحتلة، والتي اعتبرتها منظمات حقوقية دولية في تقاريرها مؤخرا بأنها ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والتطهير العرقي والتي توجب المحاسبة في المحكمة الجنائية الدولية .