شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة العراقية تنفى مهاجمة طائرات مسيرة مصنع بتروكيمياويات بالبصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة الصناعة والمعادن العراقية اليوم الخميس، الأنباء بشأن مُهاجمة طائرات مُسيرة مصنع البتروكيمياويات بالبصرة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بأنَ طائرات مُسيرة مجهولة تُهاجم معمل للبتروكيمياويات في البصرة بعدَ استئناف الإنتاج فيه عاريةٌ عن الصحة".. مؤكدا أنها "أكاذيب وشائعات لتشويش الرأي العام في ظلّ الظروف الراهنة".

وأضافت الوزارة أن "الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية وصلت إلى مراحل مُتقدمة في تشغيل معاملها ووحداتها الإنتاجية سعياً منها لإعادة تدوير عجلة الإنتاج فيها".. داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل ونشر الأخبار.