شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب فلسطينى بالرصاص الحى خلال مواجهات مع الاحتلال فى طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطينى بالرصاص الحى، فى منطقة الحوض، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، بمُحاذاة الجدار العازل فى طولكرم.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المُغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص الحي وصفت حالته بالمتوسطة، إلى جانب العشرات بالاختناق.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في المنطقة، كما نشرت آلياتها في محيط الجدار العازل المقام على أراضي بلدات وقرى الشعراوية شمال طولكرم، في الوقت الذي أغلقت فيه جميع بواباته، ومنعت العمال من التوجه إلى عملهم داخل إسرائيل على خلفية الهجمات التي نفذها فلسطينيون في النقب وتل أبيب والخضيرة خلال الفترة الماضية.

