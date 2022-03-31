شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى فى بيت لحم برصاص الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد الشاب الفلسطينى، نضال جمعة عبد الله جعافرة "30 عاما"، من بلدة ترقوميا فى الخليل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، جنوب بيت لحم.

وأكد مدير الارتباط المدني في بيت لحم جمال غياظة، استشهاد الشاب جعافرة برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "جوش عتصيون"، جنوب بيت لحم. وقال الاحتلال إن الشاب نفذ عملية طعن قرب موقف للحافلات في تلك المنطقة.

وفى سياق متصل شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 25 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

ففي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين، واعتقلت 5 آخرين من نابلس، و4 من الخليل، كما اعتقلت 5 من القدس، فضلا عن اعتقال فلسطينيين اثنين من جنين، واثنين آخرين من قلقيلية، وآخر من بلدة الزواوية غرب سلفيت.

وفي السياق، أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، نيرانها تجاه مراكب الصيادين شمال وجنوب قطاع غزة، كما فتحت خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين واجبرتها على الانسحاب من البحر.