عادات غذائية تهدد مرضى ارتفاع ضغط الدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

يوجد عدد من العوامل يمكنها زيادة من فرص الإصابة بضغط الدم المرتفع. وفقًا للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، من المحتمل ألا يلاحظ أي شخص يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، أي أعراض على الإطلاق، لكنه يمكن أن يعلم بها من خلال العواقب الصحية التي يتسبب فيها ارتفاع ضغط الدم، بدءًا من تلف الأعضاء ومشكلات أخرى مثل أمراض القلب، بحسب ما نشره موقع Eat This Not That.