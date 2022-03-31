شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: نتطلع لإرساء صناعة إعلامية تتفاعل مع التحولات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي أن المناقشات البناءة التي طبعت أشغال اللجنة الدائمة للإعلام العربي وما توصلت اليه من توصيات وخلاصات بإسهام فعال من جميع المشاركين، دولا واتحادات ومنظمات اعلامية، ستشكل أرضية ملائمة لاستعراض البنود المدرجة على جدول أعمال المكتب التنفيذى على هدي الروح التوافقية التي دأب عليها.

وأعرب، خلال كلمته أمام اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء الاعلام العرب، عن ثقته ان تناسق الجهود يظل المدخل الصحيح للمضي قدما نحو ترسيخ منظومة إعلامية عربية متطورة وقادرة على التفاعل مع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منطقتنا العربية ، آخذين بالاعتبار أولويات العمل العربي المشترك في المجال الاعلامي بما في ذلك الانخراط الجاد في تنفيذ القرارات والمبادرات الداعمة لحماية الأمن القومي والمصالح العليا العربية ، والدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس المحتلة ، ومحاربة الارهاب ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك متطلعين لكسب رهانات التنمية المستدامة تمشيا مع أهداف الأجندة الأممية 2030 .فلا يمكن تصور تحقيق تنمية حقيقية ومتماثلة مع انشغالات المواطن العربي دون إعلام تنموي هادف.

وفي هذا الصدد، يقول خطابي أنه يتعين علينا البحث عن أفضل التصورات لارساء صناعة إعلامية تكرس هذا الطموح من خلال مضمون اعلامي تعددي ومنفتح على فضائنا الجغرافي والعالم ، بعدما أضحى المتلقي يحظى بموقع تشاركي وتفاعلي مؤثر، مع كل ما تفرضه البيئة الاعلامية في زمن العولمة وثورة المعلومات من حاجة ملحة لبلورة خطاب اعلامي ذي مصداقية وتنافسية يعتمد على استخدام اللغات الأجنبية ، ويوظف باحترافية مختلف الادوات الاعلامية والاتصالية لرفع التحديات التنموية ، واحتواء الأزمات الظرفية انطلاقا من تجاربنا الوطنية والاقليمية في التعاطي الاعلامي مع تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف أنه يتعين مواصلة المساعي للتصدي لمحاولات الاساءة والتشويه التي تتعرض لها صورتنا العربية الجماعية ملتزمين بالاسترشاد بالدليل المهني المرجعي لإنتاج المحتوى الموجه للآخر المعتمد خلال الدورة العادية 51 لمجلس وزراء الاعلام، مؤكدا في هذا السياق ضرورة إيلاء مزيد من التركيز على التكوين والتكوين المستمر لصقل المهارات ورفع جودة الاداء الاعلامي.

وشدد على أن الامانة العامة وضعت رهن اشارتكم مجموعة من التوصيات التي تمخضت عن اجتماع اللجنة الدائمة للاعلام العربي انطلاقا من المقترحات وأوراق العمل المقدمة من طرف الدول الاعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية.