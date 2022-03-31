شكرا لقرائتكم خبر عن عبير موسى: الإخوان تسببت فى إفلاس تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، اليوم الأربعاء، إن تنظيم الإخوان تسبب في إفلاس البلاد.

وحسب موقع العين الإخبارية، تابعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن "الشعب هو من طالب بإسقاط جماعة الإخوان وهدم أوكار الإرهاب واستعادة البلاد".

ومضت موسي في مقطع فيديو على صفحة الحزب بموقع "فيسبوك": "برلمان تنظيم الإخوان في تونس تم حله.. من حقنا الفرح في حل البرلمان والخروج المذل لتنظيم الإخوان".

وتابعت "كنا من الأوائل ممن طالبوا بسحب الثقة عن (زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد) الغنوشي".

ولفتت موسي إلى أن تنظيم الإخوان في تونس تسبب في إفلاس البلاد، وأكدت أنها "لطالما تمسكت بالنظام الجمهوري وطالبت بمحاسبة تنظيم الإخوان".

وتأتي تصريحات موسي، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان المجمد، بعد محاولة تمرد إخوانية.

وأعلن سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، حل المجلس النيابي "حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها"، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر، دعت الشهر الماضي إلى حل البرلمان والإسراع بإنهاء الفترة الاستثنائية، وإجراء انتخابات تشريعية ديمقراطية ونزيهة.

وأكدت موسي، رفضها لما أسمته بـ"النصوص المسقطة تحت غطاء الإصلاحات الجذرية التي تتم في الغرف المظلمة ثم تفرض على الشعب التونسي".