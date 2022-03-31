شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء أبو غزالة: الجامعة العربية تؤمن بـأهمية دعم الأنشطة الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، "إننا نؤمن في الجامعة العربية بأهمية دعم الأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية في المنطقة العربية، لما لهذه الأنشطة من قدرة في تشكيل هوية الشباب العربي وصقل مهاراته التي تخوله لتمثيل بلاده بأفضل الطرق الممكنة".

وأضافت أبو غزالة خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الشباب العربى، لتمكين الشباب العرب في البلدان العربية وإشراكهم في العمل الشبابي، وتنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز الهوية ودعم الشباب من خلال التنمية:"نسعد دائمًا في جامعة الدول العربية بأن نكون شركاء لمبادرات وفعاليات مركز الشباب العربي ".

وأضافت: "نواصل العمل مع كل المؤسسات الحريصة على تمكين الشباب كمركز الشباب العربي من أجل تعزيز دورهم ليكون أكثر محورية في عملية بناء المستقبل".