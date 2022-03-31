شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل استجواب حاكم مصرف لبنان إلى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أرجأ إلى شهر يونيو المقبل، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في دعوى النيابة العامة ضده بجرم "تبييض الأموال والاثراء غير المشروع"، وحضر الجلسة التي كانت مقررة اليوم الوكيل القانوني لسلامة المحامي شوقي قازان الذي قدم دفوعا شكلية.
وكان قد قال حاكم مصرف لبنان إن ضميره مرتاح رغم الحملات التي يتعرض لها ومحاولات تحويله إلى "كبش محرقة"، وذلك في ظل أزمة اقتصادية أدت إلى تراجع قيمة الليرة اللبنانية إلى أكثر من 95%.
واعتبر حاكم المصرف رياض سلامة أن كل مكامن الضعف التي أدت للأزمة اللبنانية الحالية تم حصرها بشخصه، "وهو أمر غير منطقي، هدفه شيطنتي وتحويلي لكبش محرقة"، مشيرا إلى أنه "خلال العامين الماضيين كان مصرف لبنان المؤسسة الوحيدة التي تمول القطاعين العام والخاص... وقد تصدينا لكل المخاوف، خصوصا تلك التي كانت تتحدث عن مجاعة مقبلة".
وقال: "خففنا حدة الأزمة من خلال الدولارات التي كنا قد جمعناها استباقيا، خصوصا أنه لم تأتنا أي مساعدة من الخارج، وبالعكس كان يتم تحطيم صورة لبنان بهدف الدفع باتجاه الإنهيار الكبير. قد يكون جزءا من النقمة علينا أننا لم نسمح بحصول هذا الانهيار. اليوم هناك حكومة ونيات جدية لإعادة النهوض بالبلد، وهم لا ينطلقون من نظام محطم، إنما من نظام موجود يمكن إصلاحه".