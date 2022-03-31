شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل استجواب حاكم مصرف لبنان إلى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أرجأ إلى شهر يونيو المقبل، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في دعوى النيابة العامة ضده بجرم "تبييض الأموال والاثراء غير المشروع"، وحضر الجلسة التي كانت مقررة اليوم الوكيل القانوني لسلامة المحامي شوقي قازان الذي قدم دفوعا شكلية.

وكان قد قال حاكم مصرف لبنان إن ضميره مرتاح رغم الحملات التي يتعرض لها ومحاولات تحويله إلى "كبش محرقة"، وذلك في ظل أزمة اقتصادية أدت إلى تراجع قيمة الليرة اللبنانية إلى أكثر من 95%.