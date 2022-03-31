شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الشباب العربى يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الدول لتمكين الشباب بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع مركز الشباب العربي مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية، لتمكين الشباب العرب في البلدان العربية واشراكهم في العمل الشبابي، وتنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز الهوية ودعم الشباب من خلال التنمية، وذلك ضمن أعمال الاجتماع العربي للقيادات الشابة، الذي ينظمه مركز الشباب ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، في إكسبو 2020 دبي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، و شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، و سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي.

وبموجب مذكرة التفاهم بين مركز الشباب العربي وجامعة الدول العربية سيعمل الطرفان على دعم الأنشطة الشبابية والرياضية في البلدان العربية، وتنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز الهوية الشخصية وبناء القدرات وصقل المهارات وإشراك الشباب.

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الدول العربية، أعلنت شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، عن تخصيص قاعة شرفية لجامعة الدول العربية في مقر مركز الشباب العربي في أبوظبي، تحمل هوية واسم جامعة الدول العربية.