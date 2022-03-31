شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يفكك خلية إرهابية بمحافظتى ديالى وصلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة إرهابيين تقدم الدعم اللوجستي لعصابات داعش فى محافظتى ديالى وصلاح الدين.

وحسب موقع السومرية نيوز، ذكر إعلام الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تاكيداً لجهودها في ملاحقة العصابات الإرهابية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تفكيك خلية ارهابية مكونة من أربعة ارهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي، تقوم بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر عصابات داعش المتواجدين بمحافظتي ديالى وصلاح الدين".

وأضاف البيان، أن "العملية تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة دامت لعدة أيام قطفت ثمارها بالقصاص من ثلاثة منهم بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين والربع في محافظة ديالى".

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف بأنتمائهم لتلك العصابات الاجرامية، واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل".