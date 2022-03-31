شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يقتحم مخيم جنين وسط اشتباكات عنيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم الجيش الإسرائيلى، صباح اليوم الخميس، مخيم جنين بشمال الضفة الغربية فى فلسطين، كما حاصر منزلا، وسط اشتباكات عنيفة.

وفى وقت سابق قررت الشرطة الإسرائيلية السماح لعضو الكنيست اليمينى المتطرف إيتمار بن غفير باقتحام ساحات المسجد الأقصى، كما أعلنت حالة التأهب القصوى ونشرت آلاف العناصر داخل المدن، بعد مقتل 5 أشخاص خلال هجوم شنه شاب فلسطينى يوم الثلاثاء.

وتشهد الضفة الغربية أجواء من التوتر على خلفية تصعيد القوات الإسرائيلية إجراءاتها وتصاعد اعتداءات المستوطنين، تزامنا مع 3 عمليات وقعت داخل مدن إسرائيلية فى أسبوع واحد.