كل ما تريد معرفته حول الكربوهيدرات الجيدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تلعب الكربوهيدرات دوراً مهيمناً في النظام الغذائي ومهماً للصحة، ويوفر بعضها فوائد أكثر من غيرها. فالخبز بالحبوب الكاملة أفضل من الخبز الأبيض مثلاً.



يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف في الحماية من عدد من الأمراض مثل سرطان القولون، والسكري، وأمراض القلب. ويحتاج الإنسان يومياً ما لا يقل عن 25 غراماً من الألياف.

البقوليات

البقوليات كربوهيدرات صحية غنية بالألياف، مثل البازلاء، والعدس، والفول السوداني، والحمص، وأنواع أخرى من الفاصوليا.و توفر كل حصة، حوالي نصف كوب، من 7 إلى 8 غرامات من الألياف.

وتوصي جامعة كاليفورنيا بتناول البقوليات بدل أطباق اللحوم مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

الحبوب

تحث التوصيات الغذائية على تضمين كل وجبة حصة واحدة على الأقل من الحبوب الكاملة. فالحبة الكاملة تحتوي على جميع الأجزاء الأساسية، مثل النخالة، والجنين، والسويداء، والتي توفر الألياف وبعض المعادن والفيتامينات المهمة، مثل القمح الكامل، والأرز البني، والشعير، والشوفان.

فواكه وخضراوات

تنصح التوصيات الغذائية بـ 5 حصص يومياً من الخضروات والفاكهة الطازجة، كما تحث على الحصول على معظم الاحتياجات من الكربوهيدرات من الخضروات والفاكهة، لا من الحبوب أو البقول، لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن.