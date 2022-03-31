49% من الألمان يتناولون مكملات غذائية.. والخبراء يحذرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشف استطلاع حديث للرأي تزايداً ملحوظاً في عدد الأشخاص الذين يتناولون مكملات غذائية في ألمانيا.



وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه الأربعاء، أن 49% من الألمان اشتروا واحداً أو أكثر من هذه المكملات الغذائية خلال الأشهر الستة الماضية.

وأشارت الدراسة، التي أجراها معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلكين، إلى أن نسبة من استهلكوا مكملات غذائية في عام 2016 كانت تبلغ 35% فقط.

وبحسب الاستطلاع الجديد، كانت الجوانب الحاسمة لشراء المكملات الغذائية لدى 67% من الألمان هي مكونات هذه المكملات، والتوقعات الصحية المرتبطة بها (52%).

ويشتري حوالي 20%من الألمان المكملات الغذائية من الصيدليات. ووافق 68% من الألمان على عبارة أنه يتعين على السلطات المعنية التحقق من سلامة هذه المكملات.

وطالب الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلكين الحكومة بحماية المستهلكين من المخاطر الصحية وتنظيم سوق المكملات الغذائية بشكل أكثر صرامة.

ويرى الاتحاد أن من غير المقبول ألا ينظم الساسة سوقا يقدر بمليارات اليورو، وألا يحمونه من التضليل والمخاطر الصحية.

وتحذر مراكز استشارات المستهلكين في كثير من الأحيان بشكل خاص من "أكسيد الإيثيلين" المسرطن في المكملات الغذائية العشبية، والمواد الطبية غير القانونية، والسالمونيلا، والجرعات الزائدة لبعض المواد في المكملات الغذائية - مثل الكثير من الكركمين والبيبيرين في منتجات الكركم، حيث يمكن أن تكون ضارة للكبد.