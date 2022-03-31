معرض صور بالأردن يحتفي بمرور نصف قرن على أطباء بلا حدود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يسلط معرض للصور في العاصمة الأردنية عمان الضوء على البعثات الإنسانية والطبية لمنظمة أطباء بلا حدود في أنحاء العالم.



وتحت عنوان "50 عاماً من الإنسانية" يُقدم المعرض 50 صورة فوتوغرافية تظهر للزوار التحديات والإنجازات التي حققتها المنظمة.

وتعكس الصور المعروضة جهود المنظمة ودعمها في كثير من الحالات بما في ذلك جهودها في لبنان ومراكز علاج الكوليرا في اليمن وخدمات التطعيم في سوريا وكذلك إدارة الخدمات الطبية في كوسوفو.

وقالت إيناس أبو خلف "يعني تجربة أطباء بلا حدود في لبنان لم تكن تجربة قصيرة، بدأنا العمل منذ العام ١٩٧٦ بجنوب البلاد إبّان الحرب الأهلية آنذاك، واستمرينا في العمل أيضا على عدة جوانب دعم القطاع الصحي في لبنان وأيضا استجابتنا للأزمة السورية في الداخل اللبناني من خلال تقديم الرعاية الطبية للاجئين السوريين في مختلف المحافظات والمناطق اللبنانية".

وأضافت "في سوريا نحن نتحدث عن أزمة طال أمدها، هناك تراكم للاحتياجات الطبية والإنسانية على حد سواء، شهدنا فترات ولا يزال هناك استهداف للمنشآت الطبية، وبالتالي نحن نتحدث عن قطاع صحي يعني مُنهك وبالتالي ما تقدمه أطباء بلا حدود داخل سوريا أو في دول الجوار لا يشكل سوى نقطة في بحر الاحتياجات الطبية والإنسانية".

وتأسست منظمة أطباء بلا حدود في باريس عام 1971 على يد مجموعة من الصحفيين والأطباء.