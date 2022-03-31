نصف منتجات تبييض البشرة تحتوي على الزئبق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قام باحثون بتحليل حوالي 200 منتج معروف لتبييض البشرة يباع على منصات إلكترونية مثل "أمازون" و"إي باي"، وتبين أن ما يقرب من نصفها يحتوي على زئبق أعلى من الحدود القانونية. ويعتبر الزئبق معدن ثقيل شديد السمية للإنسان.



ونشر مكتب البيئة الأوروبي تقريراً عن الدراسة التي أجراها فريق من مجموعة عمل "زيرو ميركوري". وقام فريق البحث بتحليل منتجات تباع على 40 منصة للبيع الرقمي.

وبحسب موقع "ميديكال نيوز توداي" أظهرت النتائج أن 129 من المنتجات التي تم اختبارها تحتوي على مستوى من الزئبق يتجاوز 1 جزء في المليون، وهو الحد القانوني الدولي الذي حددته اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

وقالت إلينا ليمبيريدي سيتيمو، مديرة السياسات في حملة "زيرو ميركوري": "لقد أجرينا فحص العينات ثلاث مرات بالفعل، لذلك لن أقول إننا فوجئنا كثيراً بالنتائج".

ويُستخدم الزئبق على نطاق واسع في مثل هذه المنتجات نظراً لقدرته على قمع إنتاج الميلانين، الذي يعطي لوناً للبشرة، ويُفتّح فرط التصبغ مثل البقع الداكنة والنمش والعيوب.

ومع ذلك، فإن الزئبق شديد السمية لصحة الإنسان، ولم يُسمح باستخدامه في منتجات تصل إلى الجسم إلا وفق معايير وقيود.