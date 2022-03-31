دراسة: تناول البرقوق يوميًا يحمي النساء بعد سن اليأس من مخاطر الكسور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة “”ذي أدفانسس إن نيوتريشن”، فإن حفنة من البرقوق التي تتناولها النساء بعد انقطاع الطمث يوميًا يمكن أن تمنع فقدان العظام بالقرب من منطقة الورك وتحمي من زيادة خطر حدوث الكسور.



أظهرت الدراسة التي أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا، التأثير الإيجابي لاستهلاك البرقوق على الرواسب المعدنية للعظام (BMD) في الورك، والذي يساهم في حماية العظام من الكسور وتمنع فقدان العظام.

ومن المعروف أن كثافة المعادن في العظام تنخفض بسرعة بعد انقطاع الطمث، ومن المرجح أن تتعرض النساء فوق سن الخمسين لكسور الورك، مما يؤدي عادةً إلى دخول المستشفى، وتدهور نوعية الحياة، وفقدان الاستقلالية وقصر العمر.

ويقول الخبراء، إن البرقوق يندمج مع العديد من النكهات ويعمل بشكل جيد لخطط التغذية الفردية. يمكن مزج البرقوق مع السلطات، والخلطات، والعصائر، والأطباق المالحة، إذ تجعله نكهته الحلوة الطبيعية مكونًا متعدد الاستخدامات أو وجبة خفيفة مناسبة لأي شخص.

ويعد البرقوق فاكهة كثيفة المغذيات تحتوي على مجموعة قوية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المعروفة بتأثيرها على حالة العظام، مثل البورون والبوتاسيوم والنحاس وفيتامين ك. كما أنه غني بالمركبات الفينولية التي تعمل كمضادات للأكسدة، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا.