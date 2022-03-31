باحثون: مستخدمو الهواتف المحمولة ليسوا عرضة لأورام الدماغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بما أن الهواتف النقالة باتت عنصراً أساسياً في الحياة الحديثة، فطالما كان هنالك مخاوف كثيرة من أن هواتفنا تنبعث منها إشعاعات مسببة للسرطان. إلا أن دراسة حديثة كبرى خلصت إلى أن استخدام الهاتف المحمول بانتظام لا يزيد من خطر الإصابة بأورام المخ.



كشفت الأبحاث التي تعقبت أكثر من 400 ألف بريطاني على مدى عقد من الزمان، عن عدم وجود صلة بين الاستخدام المنتظم للهاتف المحمول وانتشار سرطانات الدماغ. ووجد خبراء جامعة أكسفورد أن 0.41 ٪ من النساء اللواتي استخدمن الهاتف المحمول أصبن بورم في المخ، مقارنة بـ 0.44 ٪ ممن لم يستخدمن الأجهزة مطلقًا.

وقال الباحثون إن الدراسة، يمكن إضافتها إلى مجموعة الأدلة المتزايدة التي تنفي وجود صلة بين استخدام الهواتف والسرطان.

من جهتها قالت كريستين بيري، المحللة الإحصائية والمؤلفة المشاركة في الدراسة، إن استخدام الهاتف المحمول في ظل الظروف المعتادة لا يزيد من خطر الإصابة بورم الدماغ.

اعتمد باحثو أكسفورد على بيانات من 400 ألف امرأة خالية من السرطان تتراوح أعمارهن بين 50 و 80 عامًا بين عامي 2001 و 2011. وسُئلت المشاركات عن استخدامهن للهواتف المحمولة في بداية الدراسة ونهايتها. وتمت مقارنة إجاباتهن بسجلاتهن الصحية في كلتا المناسبتين.

تتبع الباحثون بعد ذلك ما إذا كانت أي امرأة منهن قد طورت ثلاثة أنواع مختلفة من أورام المخ: الورم السحائي، الورم الحميد في الغدة النخامية والأورام العصبية الصوتية. كما تم الأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى يمكن أن تسهم في حدوث الأورام، مثل العمر، ومؤشر كتلة الجسم، وتناول الكحول، والتدخين، ومستويات التمارين الرياضية.

أظهرت النتائج أن النساء اللواتي استخدمن الهاتف على مدار السنوات العشر شهدن زيادة قليلة جداً بنسبة 1 ٪ للإصابة بسرطان الدماغ، مقارنة بالنساء اللواتي لم يستخدمن الهاتف مطلقًا خلال هذه الفترة.

وقالت بيري، خبيرة السرطان في جامعة أكسفورد: "هذه النتائج تدعم الأدلة المتراكمة على أن استخدام الهاتف المحمول في ظل الظروف المعتادة لا يزيد من خطر الإصابة بأورام المخ".

يذكر بأن الهواتف المحمولة تصدر موجات راديو على شكل إشعاع كهرومغناطيسي من هوائياتها، لذا فإن المنطقة الأقرب إلى المستشعرات، وهي الرأس، لديها القدرة على امتصاص بعض هذه الإشعاعات التي يقول العلماء بأنها منخفضة الطاقة ولا تتسبب بإتلاف الخلايا على عكس الأشعة السينية، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.