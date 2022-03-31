صندوق الأمم المتحدة للسكان يكشف أن 50% من حالات الحمل في العالم غير مقصودة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان أن نحو50% من حالات الحمل على مستوى العالم غير مقصودة.



وبحسب تقرير سكان العالم لعام 2022، والذي نشر في برلين الأربعاء، فإن 257 مليون فتاة وامرأة يرغبن في منع الحمل لديهن حاجة لوسائل منع الحمل ولا يستطعن الحصول عليها.

ووفقاً للبيانات، يبلغ عدد حالات الحمل غير المرغوب فيه 121 مليون حالة سنويا، وهو ما يعادل 48% من جميع حالات الحمل. وأشار التقرير إلى أن تدهور الإمداد بوسائل منع الحمل خلال الأزمات الإنسانية أحد أسباب حالات الحمل غير المقصود.

وقدمت المؤسسة الألمانية لسكان العالم (DSW) التقرير بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه.

ويوصي معدو الدراسة بانتهاج سياسة تنموية نسوية تجعل الاتخاذ المستقل للقرارات ممكنة، إلى جانب توفير خيارات واسعة من وسائل منع الحمل الحديثة.

وقالت وزيرة التنمية شولتسه: "تقرير المصير بشأن الجسد هو حق من حقوق الإنسان ويجب أن يُمنح لجميع الفتيات والنساء. إذا تمكنت الفتيات والنساء من اتخاذ قرارات بشأن صحتهن والتخطيط لحياتهن بأنفسهن، ستتاح لهن فرصة عادلة للمشاركة الاجتماعية والاقتصادية".

ووصفت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانم، التقرير بأنه "جرس إنذار"، وقالت: "العدد المذهل لحالات الحمل غير المرغوب فيه هو إخفاق عالمي في دعم حقوق الإنسان الأساسية للنساء والفتيات".