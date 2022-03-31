شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غبار بالمملكة وطقس صحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة و مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض وأجزاء من مناطق القصيم ، حائل والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 12-32 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة

، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً على بعض المناطق نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:36 الثاني عند الساعة 01:43 والجزر الأول عند الساعة 19:08 والجزر الثاني عند 07:10 .

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:18 والمد الثاني عند الساعة 21:37 والجزر الاول عند الساعة 15:23الثاني عند الساعة 04:01.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 31 20 90 40 دبي 33 19 90 40 الشارقة 32 18 90 35 عجمان 32 21 95 40 أم القيوين 31 18 90 30 رأس الخيمة 31 19 85 40 الفجيرة 30 22 65 25 العين 36 17 90 20 ليوا 34 16 90 30 الرويس 29 19 85 40 السلع 30 18 85 45 دلما 28 21 80 40 طنب الكبرى 28 22 85 35 طنب الصغرى 28 22 85 35 أبو موسى 29 21 85 35.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلا بوجه عام.

الرياح شمالية غربية من 5 الى 10 عقد وتصل من 10 الى 15 عقدة احيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث اقدام .

درجة الحرارة العظمى 30درجة مئوية والصغرى 15درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 20%.

الكويت

مائل للحرارة نهارا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية.

مائل للبروده ليلا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة.