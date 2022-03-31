شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط مخطط إرهابى فى العراق والعثور على عبوات ناسفة وأسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيي رسول، العثور على ثمان عبوات ناسفة وعجلة تحمل عدد كبير من الأسلحة و12 كيلو جراما من المتفجرات ووكرين للإرهابيين.

وكشف رسول، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية، العراقية، مساء الأربعاء، عن إحباط مخطط للإرهابيين الذين حاولوا استهداف المدنيين، وذلك عقب ساعات من انطلاق عملية "الإرادة الصلبة" في عدة مناطق عراقية.

وأضاف المتحدث العسكري العراقي، أن عملية الإرادة الصلبة انطلقت حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، شاركت فيها قطعات قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى وقطعات الحشد الشعبي وبإسناد مباشر من قبل طيران الجيش العراقي.

و تابع اللواء يحيي رسول أن "العمليات الأمنية مستمرة حسب توجيهات القائد العام وستكون مثمرة لإنهاء تواجد العصابات الإرهابية وتطهير أراضينا من دنس عصابات الشر".