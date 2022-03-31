شكرا لقرائتكم خبر عن قاضي قضاة فلسطين يحذر من تداعيات اقتحام "بن غفير" للأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية محمود الهباش من قرار تل أبيب السماح باقتحام عضو الكنيست الإسرائيلي​ اليميني إيتمار بن غفير المسجد الأقصى.

وقال الهباش في بيان له إن "الإمعان في هذا السلوك الإسرائيلي العدواني ستكون له تداعيات خطيرة وسوف تتحمل دولة الاحتلال المسؤولية عن نتائج هذا العدوان الهمجي على أقدس المقدسات الإسلامية في فلسطين".

وأضاف: "شعبنا الفلسطيني المرابط في أرض وطنه سيواصل الصمود والتصدي لكل أشكال العدوان الإسرائيلي عليه وعلى حقوقه المشروعة ومقدساته الدينية، ولن نسمح بتمرير مؤامرة ما يسمى بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات".

وأكد أن "دولة الاحتلال تلعب بالنار، وتجر المنطقة والعالم نحو دوامة حرب دينية، وليس لدولة الاحتلال أي حق في أي شأن يخص المسجد الأقصى الذي هو ملك خالص للشعب الفلسطيني، ووقف إسلامي حصري للمسلمين وحدهم".

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل "لوقف هذا العبث الإسرائيلي الخطير قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة"، داعيا لتحرك عربي وإسلامي واسع لحماية الأقصى من المخططات الإسرائيلية.