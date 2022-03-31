شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الموريتانى: سأشكل حكومة قريبة من المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الموريتاني المكلف المهندس محمد ولد بلال، إن الحكومة المقبلة ستكون قريبة من المواطن وستعمل على تجسيد ما يطمح إليه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأضاف في تصريح للصحفيين، مساء الأربعاء، بعد استقباله من الرئيس الموريتاني والذي كلفه بتشكيل الحكومة، أن اللقاء كان مناسبة لتقييم عمل الحكومة المستقيلة واستعراض وضعية البلاد وتداعيات الأزمة التي يشهدها العالم حاليا.

ويأتي تجديد الرئيس الغزواني للثقة في رئيس وزرائه المهندس محمد ولد بلال في وقت يتحدث المراقبون في نواكشوط عن بداية جديدة للإصلاح بعد انتقادا لاذعة وجهها الرئيس الغزواني للمسؤولين الأسبوع الماضي.

وعين ولد بلال اليوم للمرة الثانية على راس الحكومة وهو سابع عشر رئيس للوزراء في موريتانيا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.