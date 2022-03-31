شكرا لقرائتكم خبر عن تونس وبلجيكا يبحثان التعاون الثنائى فى المجال العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع التونسي عماد ممّيش على المستوى الجيّد الذي بلغه التعاون الثنائي القائم بين بلاده وبلجيكا ، داعيا إلى تطويره والارتقاء به بما يساهم في تطوير القدرات العملياتية للقوات المسلحة خاصة في مجالات التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات في إطار خارطة طريق للتعاون.

جاء ذلك خلال لقاء مع سفير بلجيكا بتونس كريستوف باسومبيار ، بمقر الوزارة ،الأربعاء ،حيث تم بحث دعم التعاون العسكري الثنائي بين تونس وبلجيكا .

وعبّر السفير البلجيكي - في بيان لوزارة الدفاع التونسية - عن استعداد بلاده لدعم التعاون العسكري الثنائي بحسب حاجيات المؤسسة العسكرية التونسيّة.

وأضاف البيان أنه من المقرر عقد أعمال اللجنة العسكريّة المشتركة التونسيّة البلجيكيّة في شهر مايو القادم ببروكسل .