عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حرب أوكرانيا.. زوجة زيلينسكي تطلب مساعدة سيدة ألمانيا الأولى

الخميس 31 مارس 2022

الخليج 365

طلبت السيدة الأولى الأوكرانية أولينا سيلينسكا، مساعدة إلكه بودنبندر، زوجة الرئيس الألماني، في رعاية وإجلاء الأطفال المصابين بأمراض.



وقالت سيلينسكا في تصريحات لصحيفة "دي تسايت" الألمانية، إنه: "مع زوجتي رئيسي فرنسا وبولندا، بريجيت ماكرون وأغاتا كورنهاوزر دودا، نظمت رحلات جوية للأطفال الذين يحتاجون إلى علاج من السرطان في أوكرانيا إلى البلدين".

وتابعت: "لم أتلق عرضًا من زوجة الرئيس الألماني (...) حتى الآن، لكنني سأكون سعيدًة وممتنة لمثل هذه المبادرات"، مضيفة: "أنا متأكدة من أنه يمكننا تحقيق المزيد معًا في مسار حماية الأطفال من تأثيرات الحرب".

وأضافت: "سيكون من المفيد أيضًا تقديم الأدوية والمعدات الطبية للأطفال المرضى في أوكرانيا".

ودخلت الحرب في أوكرانيا، يومها الـ35، الأربعاء، وسط قتال بين القوات الروسية والأوكرانية في عدة مناطق في شرق وجنوب البلاد، دون أن تنجح جولات مفاوضات في بيلاروسيا وتركيا في تحقيق اختراق حتى الآن.

ومنذ بداية الحرب، يتحدث كل طرف عن خسائر ضخمة في الطرف الآخر، والسيطرة على مدن أو استردادها، دون أن يكون هناك إمكانية للتحقق من الموقف على الأرض بسبب الظروف الأمنية.