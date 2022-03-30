شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يكلف رئيس الوزراء المستقيل بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، رئيس الوزراء الموريتانى المهندس محمد ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة، وأعلنت ذلك الرئاسة الموريتانية، اليوم /الأربعاء/.. وكان ولد بلال قد قدم مساء أمس /الثلاثاء/ استقالة حكومته إلى الرئيس الموريتانى .