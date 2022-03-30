شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يكلف رئيس الوزراء المستقيل بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كلف الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، رئيس الوزراء الموريتانى المهندس محمد ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة، وأعلنت ذلك الرئاسة الموريتانية، اليوم /الأربعاء/.. وكان ولد بلال قد قدم مساء أمس /الثلاثاء/ استقالة حكومته إلى الرئيس الموريتانى .
ويأتي تجديد الرئيس الموريتاني للثقة فى رئيس وزرائه المهندس محمد ولد بلال في وقت يتحدث المراقبون في نواكشوط عن بداية جديدة للإصلاح بعد انتقادات لاذعة وجهها الغزواني للمسؤولين الأسبوع الماضى.
يشار إلى أن هذا التكليف هو الثاني لولد بلال على رأس الحكومة، وهو رئيس الوزراء الـ17 في موريتانيا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.