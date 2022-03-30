شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلين وإصابة آخر فى هجوم على منزل بدرعا السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية السورية أن مدينة درعا شهدت جريمة مروعة راح ضحيتها طفلين إضافة إلى جرح ثالث، حيث اقتحم مجهولون منزلهم وانهالوا عليهم بالسواطير والسكاكين.

وقالت الوزارة، إن المعلومات الأولية تشير إلى دخول مسلحين إلى منزل كان فيه ثلاثة أطفال، في ناحية الحراك بريف درعا، واستخدم الجناة ساطورا وسكاكين، بهدف القتل.

وأضافت الوزارة أن الأطفال أسعفوا إلى المشفى، حيث فارق اثنان منهم الحياة، أحدهم "أحمد قداح" من مواليد 2021، أما الطفل الآخر الذي فارق الحياة "عبد الرحمن قداح" (مواليد 2018)، والطفل الثالث "منار قداح" (مواليد 2006)، وصل المشفى مصابا بجروح.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف ملابسات الجريمة.