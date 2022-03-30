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البرهان: ننظر إلى قضية سد النهضة بتفاؤل ونرجو الوصول إلى اتفاق قريبًا

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القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني إن زيارتنا إلى مصر تهدف إلى إطلاع القيادة المصرية بتطورات الأوضاع في السودان والعلاقات المشتركة بين البلدين ، موضحا أن القوات المسلحة السودانية لديها استعداد للتعاون مع القوى الوطنية التي ليس لها توجهات لإقصاء الآخرين .

 

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني، خلال مؤتمر صحفى، أنه يجب أن تدار الفترة الانتقالية بالشراكة بين الجميع وليس لنا خيار سوى التوافق أو إجراء الانتخابات، متابعا : سعينا إلى توحيد الصف الوطني وكلنا جئنا من الشرعية الثورية وعلينا جميعا التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية.

 

وتابع رئيس مجلس السيادة السوداني: سعينا لمراجعة خطوات الانتقال الديمقراطي لكن بعض القوى لم تستجب وظنت القوات المسلحة تريد السلطة على عكس الحقيقة، مستطردا: ننظر إلى قضية سد النهضة بتفاؤل ونرجو الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث قريبًا.

 

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني: ملتزمون في السودان بالتنسيق بين الدول المتشاطئة وكل دول الجوار، متابعا: لدينا طرح وحيد هو أن تسليم السلطة سيكون مرتبطا بالتوافق بين القوى السياسية، وندعم كل الإجراءات التوافقية في ليبيا والحوار الوطني مطلوب لحل الأزمة بالتراضي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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