شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: ننظر إلى قضية سد النهضة بتفاؤل ونرجو الوصول إلى اتفاق قريبًا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني، خلال مؤتمر صحفى، أنه يجب أن تدار الفترة الانتقالية بالشراكة بين الجميع وليس لنا خيار سوى التوافق أو إجراء الانتخابات، متابعا : سعينا إلى توحيد الصف الوطني وكلنا جئنا من الشرعية الثورية وعلينا جميعا التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وتابع رئيس مجلس السيادة السوداني: سعينا لمراجعة خطوات الانتقال الديمقراطي لكن بعض القوى لم تستجب وظنت القوات المسلحة تريد السلطة على عكس الحقيقة، مستطردا: ننظر إلى قضية سد النهضة بتفاؤل ونرجو الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث قريبًا.
وقال رئيس مجلس السيادة السوداني: ملتزمون في السودان بالتنسيق بين الدول المتشاطئة وكل دول الجوار، متابعا: لدينا طرح وحيد هو أن تسليم السلطة سيكون مرتبطا بالتوافق بين القوى السياسية، وندعم كل الإجراءات التوافقية في ليبيا والحوار الوطني مطلوب لحل الأزمة بالتراضي.