شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: تراجع أعداد الوافدين من ليبيا وتونس والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية الايطالية، تراجع أعداد الوافدين من ليبيا وتونس والجزائر، وقالت وزير الداخلية الايطالية لوتشانا لامورجيزى - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية /أكي/ - "إن هناك اتجاهًا تنازليًا مستمرًا، وأن هذا التراجع شهد زيادة خلال الشهر الجارى حيث تم تسجيل 437 مهاجرًا وافدًا من ليبيا، أي أقل من الثلث مقارنة بشهر مارس 2021 عندما بلغ عددهم 1505 شخصًا".

ولفتت إلى أن بالنسبة للقادمين من تونس، شهد عددهم تراجعًا في سبتمبر 2021 وتعزز في الشهرين الأولين من العام الجارى، موضحة أنه خلال الفترة من 1 يناير إلى 29 مارس الجاري، وصل 1494 شخصًا إلى إيطاليا، بينما وصل في الفترة نفسها من العام الماضي 2080 شخصًا، أي بانخفاض بنسبة 27%.



وأشارت لامورجيزى إلى أنه تم تسجيل قدوم 55 وافدًا فقط من الجزائر خلال العام الجارى مقارنة بـ253 فى الفترة نفسها من العام الماضي.