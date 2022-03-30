شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تُعيد لوس أنجلوس لشبكة رحلاتها ابتداءً من أبريل القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الخطوط السعودية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية إلى شبكة رحلاتها المباشرة والمنتظمة ابتداءً من 25 ابريل 2022م، ويأتى ذلك فى إطار إستراتيجيتها الجديدة التى تهدف إلى تعزيز موقعها التنافسى على خارطة الوجهات الدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وتستأنف الخطوط السعودية رحلاتها من جدة إلى لوس أنجلوس بواقع (3) رحلات أسبوعية، بطائرتها من طراز بوينج (B777-300ER) المزودة بـ (12) جناحاً للدرجة الأولى إلى جانب (36) مقعداً لدرجة الأعمال، و (242) مقعداً لدرجة الضيافة، وسيخدم ذلك شرائح متعددة من ضيوف "السعودية" سواء رجال الأعمال أو السياح والزوّار والمعتمرين، مع توفير الخيارات المناسبة للضيوف العابرين للوجهات الداخلية أو الوجهات الدولية الأخرى التى تصل إليها رحلات "السعودية" وأعضاء تحالف "سكاى تيم" الدولي.



وتصل رحلات الخطوط السعودية إلى (4) قارات حول العالم عبر شبكة رحلات منتظمة، وكانت قد أعلنت مؤخراً عن التشغيل إلى (10) وجهات دولية، تشمل بانكوك فى تايلاند، برشلونة فى أسبانيا، مالقا فى أسبانيا، مراكش فى المغرب، موسكو فى روسيا، بكين فى الصين، سيول فى كوريا الجنوبية، إنتيبى فى أوغندا، أمستردام فى هولندا، وشيكاغو فى الولايات المتحدة، كما توفر باقة من الخدمات عبر موقعها على شبكة الإنترنت (www.saudia.com) والتطبيقات على الأجهزة الذكية والتى تمكن الضيوف من إنجاز الخدمات الإلكترونية لإنهاء إجراءات السفر.