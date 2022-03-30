شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تُحبط عملية إرهابية وتفكك خلية تكفيرية جهة القصرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، إحباط عملية إرهابية والقبض على إرهابيين اثنين، وقالت الداخلية التونسية، بحسب شبكة " العين الإخبارية"، أن قوات الأمن تمكنت من توقيف تكفيريين اثنين كانا بصدد التخطيط لتنفيذ عملية سطو على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى المؤسسات التجارية في إطار ما يسمى لديهم بـ "الاحتطاب"، وأكدت أن القوات الأمنية استبقت العملية وألقت القبض عليهما، ما حال دون تنفيذ هذا المخطط.

وأضاف البيان أن الوحدات الأمنية تمكنت أيضا من كشف وتفكيك خلية دعم وإسناد بجهة القصرين، وسط غربي البلاد، تتولى تقديم الدعم اللوجيستي لعناصر تنظيم إرهابي متحصن بجبال القصرين، حيث عثرت على معدات إلكترونية واعتقلت 4 إهاربيين.

وتابع أنه"قد تمّت هذه العملية الاستباقية إثر القيام بمتابعة فنية وميدانية دقيقة بإشراف مباشر من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب".

والسبت ،أعلنت تونس، إحباط محاولة لاغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين عبر عملية طعن استهدفت مؤخرا دورية حدودية بمحافظة قبلي (جنوب غرب).

وقال المتحدث باسم الإدارة العام للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، إنه تم الإطاحة بأكثر من 148 خلية إرهابية بالفترة التي أعقبت 25 يوليو الماضى، تاريخ تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشى، بمقتضى قرارات رئاسية استثنائية.

وكشف الجبابلي، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، أن عملية الطعن التي استهدفت مؤخرا دورية حدودية بمحافظة قبلي (جنوب غرب) كانت تستهدف وزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي كان في زيارة إلى توزر (محافظة مجاورة لقبلي).