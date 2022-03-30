شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: تحويلات المواطنين المقيمين بالخارج تمثل 5% من الدخل القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المدير العام لديوان التونسيين بالخارج ناهد الراجحى، أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تمثل 5% من الدخل القومى، موضحة أن عدد الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج تتخطى 170 ألف تونسى.

وقالت الراجحي - في كلمتها، خلال منتدى مساندة التنمية، الذي أنطلق تحت شعار "نستثمرو في بلادنا"، اليوم/الأربعاء/ - إن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بلغت 8599 مليون دينار خلال العام الماضى، حيث يخصص أغلبها للسكن أو الخدمات أو دعم ومساعدات للعائلات وخاصة في ظل جائحة كورونا.



وأضافت أن المنتدى، الذي يضم نساء ورجال الأعمال المقيمين بالخارج، يمثل فرصة لحث أبناء تونس بالخارج على المساهمة في الاستثمار في بلادهم وتحسين نسبة مشاركتهم في المجهود الاستثماري من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاستجابة للحاجيات التشغيلية.