شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى اليمنى: مشروع السلام لا يوجد ضمن أجندة الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمين عام مجلس الشورى باليمن الدكتورعبده سعيد، إن مشروع السلام لا يوجد ضمن أجندة خيارات الحوثيين، وأضاف سعيد -في مقابلة خاصة مع قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم /الأربعاء/- أن جماعة الحوثى هى أداة للمشروع الإيراني في المنطقة وبالتالي إيران لا تريد السلام قبل أن تحقق أهدافها في محادثات الاتفاق النووى والقضايا الأخرى، مضيفا أن الحوثى لا يمتلك إرادة حرة فى خيار السلام لأنه يمثل مشروعا إيرانيا معاديا للمملكة العربية ولا يريد السلام للمنطقة.