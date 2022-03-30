شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان السودانى: القوات المسلحة لن تسمح بانهيار الدولة أو تفكيكها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودانى، أن القوات المسلحة باقية قوية ومتماسكة ولن تسمح بانهيار السودان أو تفكيكه.

ونقلت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن الحسين قوله، خلال افتتاح عدة مشروعات في ولاية القضارف (شرق السودان)، إن السودان يواجه مشهدا سياسيا معقدا يحتاج إلى التقارب وتوحيد الرؤى والتوافق بين كافة المكونات المجتمعية ليعبر إلى بر الأمان.

وربط الحسين بين بقاء السودان والقوات المسلحة بوصفها البوتقة القومية التى تنصهر فيها المكونات السودانية، موضحا أن القوات المسلحة تعرضت إلى استهداف ممنهج.

وشدد على أن القوات المسلحة لا ترغب فى السلطة ومستعدة للرجوع إلى الثكنات فى حالة حدوث توافق وطنى بين المكونات السياسية، متسائلا: "فى ظل هذه الظروف إلى من نسلم السلطة؟".

وأكد أن المؤسسة العسكرية تتحمل الكثير فى الاضطلاع بواجباتها الدستورية بوعى وتماسك حرصا منها على سلامة السودان.