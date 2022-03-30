شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات جزائرية أمريكية حول تعزيز السلم والاستقرار الإقليمى والدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، سبل تعزيز الالتزام بتعزيز السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمى والدولى.

جاء ذلك خلال جلسة العمل، التي أجراها لعمامرة مع وزير الخارجية الأمريكى، اليوم /الأربعاء/ بمقر بديوان الخارجية الجزائرية بالجزائر العاصمة.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية ،فى بيان، أن المحادثات الثنائية تركزت حول الفرص الواعدة لتوطيد الشراكة الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، تماشيا مع القيم والمصالح المشتركة للجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.