مجلس النواب العراقى يرفع جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس النواب العراقى، اليوم الأربعاء، عن رفع جلسته التى كانت مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل اللجان النيابية الدائمة.

وقالت الدائرة الاعلامية فى مجلس النواب فى بيان نقلته "السومرية نيوز"، إن "رئاسة مجلس النواب رفعت جلسة اليوم التى كان مقررا لها انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل اللجان النيابية الدائمة".

كما ذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، أن "مجلس النواب صوت على تعديل بعض الفقرات من نظامه الداخلى ومهام لجانه النيابية".

من جهته علق زعيم التيار الصدرى، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، على فشل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، بعد مقاطعة الإطار التنسيقي وعدد من الكتل الأخرى.

وقال الصدر في تغريدة تابعتها السومرية نيوز: "لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد.