شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يؤكد أهمية العمل لتحقيق السلام فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال الملك عبدالله خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، في عمّان، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد طال كثيرا، والعنف الناجم عنه مستمر في التسبب بالكثير من الألم وتوفير أرضية خصبة للتطرف، معربا عن إدانة الأردن للعنف بجميع أشكاله، وما ينتج عنه من فقدان المزيد من الضحايا الأبرياء.

واعتبر الملك عبدالله أن زيارة هرتسوغ فرصة للنقاش العميق حول كيفية المضي إلى الأمام بجهود تحقيق السلام العادل والدائم، وبناء مستقبل يحمل الفرص الواعدة للجميع يتحقق فيه الأمن المشترك بعيدا عن الأزمات والعنف، مشيرا إلى أن لدى المنطقة فرصا كبيرة في التعاون والتكامل الاقتصادي، وأنه لا يمكن أن يكون التكامل إقصائي أو أن يقتصر على جانب دون آخر، ويجب أن يشمل فلسطين، الأمر الذي يتطلب العمل للحفاظ على التهدئة ووقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض فرص تحقيق السلام.

وجدد العاهل الأردني التأكيد على ضرورة تفادي أية إجراءات قد تعيق إمكانية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، مشددا على ضرورة عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة فيها.