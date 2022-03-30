شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 18 فلسطينيا من ضمنهم 3 من أقارب مُنفذ عملية "تل أبيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 18 فلسطينيًا، من مُحافظات الضفة الغربية، غالبيتهم من "جنين"، في أعقاب الهجوم الذي أسفر الليلة الماضية عن مقتل خمسة إسرائيليين في "تل أبيب" ونفذه أسير مُحرر من المُحافظة المذكورة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال ستة شبان من بلدة "يعبد" وقرية بير الباشا جنوب جنين، من ضمنهم ثلاثة، من عائلة "حمارشة" التي ينتمي لها مُنفذ عملية الليلة الماضية .

وأضافت المصادر الفلسطينية إنه تم اعتقال خمسة فلسطينيين آخرين من بيت لحم إلى الجنوب من القدس المحتلة، فيما تم اعتقال أربعة من رام الله بوسط الضفة، وشاب من قرية العيسوية شمال شرق القدس.

وتابعت المصادر إنه تم اعتقال شابين من مُخيم بلاطة في محافظة نابلس الشمالية القريبة من جنين، والتي تعتبر من أكثر المناطق الساخنة في الضفة الغربية، حيث تكثر هجمات المستوطنين وبصفة خاصة من مُستوطنة "يتسهار" التي يُعرف مستوطنوها بعنفهم المفرط.

كانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت أمس هوية منفذ هجوم تل أبيب وهو ضياء حمارشة من بلدة يعبد في جنين. واعتقل حمارشة في السجون الإسرائيلية في عام 2013.